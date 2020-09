Pagelle Shamrock-Milan 0-2 | voti e tabellino Europa League 2020 21

Leggi su sportface

(Di giovedì 17 settembre 2020) Le, ie ildiRovers-0-2, match del secondo turno di qualificazione di/2021. La formazione rossonera controlla il gioco e al 23′ va in vantaggio: Calhanoglu trova il corridoio per Ibrahimovic che col destro non lascia scampo a Mannus. Nella ripresa la musica non cambia: Donnarumma è spettatore non pagante, ilmantiene il pallino del gioco e al 67′ trova il raddoppio: Saelemaekers scarica per Calhanoglu che col destro trova l’angolo vincente. Nel prossimo turno ilsfiderà il Bodo Glimt. LEROVERS (3-5-2): Mannus 6; O’Brien 5.5, Lopes 5, Grace 6; Finn 6, McEneff 6, ...