Pablo Trincia lascia Chi l’ha visto? e “forse la tv”: parla il giornalista (Di giovedì 17 settembre 2020) Addio a Chi l’ha visto?: Pablo Trincia lascia lo storico programma di Rai 3 e “forse la tv in generale”. Lo comunica lo stesso giornalista attraverso un tweet, cinguettato nelle scorse ore. Trincia si è imposto nel panorama televisivo e giornalistico italiano soprattutto per i suoi servizi a Le Iene (Italia 1). Dal 2019 ha … L'articolo Pablo Trincia lascia Chi l’ha visto? e “forse la tv”: parla il giornalista proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di giovedì 17 settembre 2020) Addio a Chi l’ha?:lo storico programma di Rai 3 e “forse la tv in generale”. Lo comunica lo stessoattraverso un tweet, cinguettato nelle scorse ore.si è imposto nel panorama televisivo e giornalistico italiano soprattutto per i suoi servizi a Le Iene (Italia 1). Dal 2019 ha … L'articoloChi l’ha? e “forse la tv”:ilproviene da Gossip e Tv.

fanpage : 'Lascio il programma e forse la TV in generale' L'annuncio di Pablo #Trincia #17settembre - AriannaSpada : Raga sono in lutto. @chilhavistorai3 non sarà mai più lo stesso senza i servizi di Trincia. ?? Buona fortuna per tu… - tweetelex : Pablo Trincia chiude stasera il suo rapporto con #chilhavisto - BeaVolina : la voce di Pablo Trincia mi piace talmente tanto che lo ascolterei x ore anche se mi leggesse tutto l'elenco telefo… - Sandro_Sartor : Ma Pablo Trincia non aveva lasciato #chilhavisto? #chilhavisters -

Ultime Notizie dalla rete : Pablo Trincia Pablo Trincia lascia Chi l’ha visto? e la Tv: “Ci sono cose nuove da fare” Tv Fanpage Pablo Trincia lascia Chi l’ha visto? e “forse la tv”: parla il giornalista

Addio a Chi l’ha visto?: Pablo Trincia lascia lo storico programma di Rai 3 e “forse la tv in generale”. Lo comunica lo stesso giornalista attraverso un tweet, cinguettato nelle scorse ore. Trincia si ...

Pablo Trincia lascia Chi l’ha visto? e forse dice addio alla Tv: “Ci sono cose nuove da fare”

Non solo inviato, ma anche conduttore, da Nove Tv a Rai2, dove ha presentato Mai più bullismo, Trincia è diventato un volto celebre della Tv generalista per i suoi reportage dall'estero per Le Iene. I ...

Torna il Festival Treviso Giallo, tra Diabolik e grandi autori

Appuntamento con il Festival Treviso Giallo dal 24 al 27 settembre. Tanti ospiti, incontri e una mostra dedicata a Diabolik. Torna il Festival Treviso Giallo: dal 24 al 27 settembre la città della Mar ...

Addio a Chi l’ha visto?: Pablo Trincia lascia lo storico programma di Rai 3 e “forse la tv in generale”. Lo comunica lo stesso giornalista attraverso un tweet, cinguettato nelle scorse ore. Trincia si ...Non solo inviato, ma anche conduttore, da Nove Tv a Rai2, dove ha presentato Mai più bullismo, Trincia è diventato un volto celebre della Tv generalista per i suoi reportage dall'estero per Le Iene. I ...Appuntamento con il Festival Treviso Giallo dal 24 al 27 settembre. Tanti ospiti, incontri e una mostra dedicata a Diabolik. Torna il Festival Treviso Giallo: dal 24 al 27 settembre la città della Mar ...