Osimhen è costato tanto, ma non troppo. La verità sugli 80 milioni investiti dal Napoli (Di giovedì 17 settembre 2020) Victor Osimhen, attaccante del Napoli, è stato l'investimento più oneroso della storia azzurra. Eppure va fatto un chiarimento sulle cifre.

Ultime Notizie dalla rete : Osimhen costato IL COMMENTO - Piccinini: "Osimhen è un grande talento, importante la conferma di Gattuso" Napoli Magazine Consigli Fantacalcio, 3 rischi con cui fare i conti all'asta

KULUSEVSKI, OCCHIO AL PREZZO - Impossibile dimenticare il rendimento spaziale avuto al Parma. Ora però le cose possono andare diversamente. E' vero che gioca nella Juventus ma: 1) nel 4-3-3 ci sarebbe ...

IL COMMENTO - Piccinini: "Osimhen è un grande talento, importante la conferma di Gattuso"

Osimhen e Tonali? È importante investire in giovani di avvenire. Osimhen è costato tanto perché è un grande talento, e sono contento che De Laurentiis sia andato in questa direzione. Giocatori di ...

Nel Napoli manca una mente tecnica

È stato peggio non giocare l’amichevole di Lisbona. A palla ferma la partita racconta un Napoli ancora tutto da inventare ad una settimana dal campionato. Più che avere idee confuse, al Napoli ne manc ...

