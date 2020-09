Oroscopo Branko – OGGI giovedì 17 settembre 2020 – Anticipazioni DEL GIORNO

Leggi su aciclico

(Di giovedì 17 settembre 2020) ARIETE Focus sul lavoro. Ilinizia bene per il segno dell’Ariete: sarà caloroso e incoraggiante per chi ha un’attività professionale autonoma. Animati, confortati e sostenuti da una bella comunicativa e da un discreto carisma personale riuscirete a convincere non poche persone della validità delle idee e delle vostre iniziative! Nella coppia la felicità è palpabile. TORO Giornata ricca di incontri da vivere con spontaneità e originalità! Amici e conoscenti formano intorno a voi un universo colorato e corroborante, stimolante. Situazione strana sul fronte amoroso. Da una parte avete precise esigenze di sicurezza e stabilità, dall’altra sentite il richiamo della curiosità che induce a guardarsi attorno per scoprire possibili prede. GEMELLI Nuvole nere si presentano all’orizzonte. ...