Oroscopo Branko domani Venerdi 18 Settembre 2020 | anticipazioni segno per segno

(Di giovedì 17 settembre 2020) ARIETE Lavoro e soldi, ecco il risultato dell’odierna configurazione astrale, che non vi tocca sul piano amoroso, ma su quello finanziario e professionale. Esperimenti in cucina, forse non tutti riusciti, ma i complimenti vanno alla vostra buona volontà. Cielo azzurro sul fronte amoroso. Esso darà modo alle vostre migliori qualità di esprimersi con estrema libertà creativa! TORO Una splendida volta celeste vi regala buonumore, opportunità professionali e finanziarie, una vita sociale intensa e divertente. Tutto gira alla grande, se siete in coppia. Single? Ultimamente nel novero delle vostre amicizie avete inserito nuove ed interessanti conoscenze. Oggi si può parlare anche d’amore. Occupatevi del fisico e dell’aspetto: migliorate il look. GEMELLI Si dice che la perfezione non esiste, ma non riguarda i Gemelli; voi siete ...