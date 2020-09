Oroscopo Branko domani per tutti i segni zodiacali

Leggi su controcopertina

(Di giovedì 17 settembre 2020)Venerdi 18 Settembre 2020, anticipazioniARIETE AMORE Le Stelle alimentano crisi e incomprensioni dove regna incertezza. Non innalzate barricate, affidatevi a Venere che farà di tutto per stemperare gli animi, indirizzandovi verso una riappacificazione. PROGETTI Il dispettoso Mercurio dalla Bilancia tenterà di rallentare trattative e spostamenti di lavoro, ma non le fermerà. Se dosate energie e pazienza, i vostri impegni fileranno lisci. Lavoro e soldi, ecco il risultato dell’odierna configurazione astrale, che non vi tocca sul piano amoroso, ma su quello finanziario e professionale. Esperimenti in cucina, forse nonriusciti, ma i complimenti vanno alla vostra buona volontà. Cielo azzurro sul fronte amoroso. Esso darà modo ...