Ornella Muti e Adriano Celentano | la verità sul tradimento | “Si sentiva solo perché…”

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 17 settembre 2020) Una delle storie d’amore ‘clandestine’ più affascinanti e famose dello spettacolo, sebbene sia uscita allo scoperto diversi anni dopo. Forse è stata proprio questo a renderla così sconvolgente: parliamo di, coppia indimenticabile del grande schermo – chi non li ha amati ne Il bisbetico domato?–. In pochi sanno però che quel feeling incredibile si è spinto ben oltre il limite del set. Il rapporto traErano gli anni Ottanta quandointrapresero una storia clandestina. Una relazione di cui in molti erano a conoscenza, ma ...