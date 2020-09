Ori and the Will of the Wisps è in arrivo su Switchoggi!

Ori and the Will of the Wisps è in arrivo su Switch...oggi! (Di giovedì 17 settembre 2020) A chiudere il Nintendo Direct Mini Partner Showcase una novità molto gradita, una ex esclusiva Microsoft pronta a sbarcare su Switch già oggi!Stiamo parlando dell'apprezzato titolo di Moon Studios, Ori and the Will of the Wisps.Ori and the Will of the Wisps è il sequel di un metroidavania splendido da vedere e molto gradevole e impegnativo al punto giusto controller alla mano. Questo sequel è il bigger and better che tutti desideravano dopo la fine di Blind Forest grazie all'introduzione di una mole di contenuti il triplo di quella del primo capitolo e a un miglioramento totale delle fasi di combattimento con tanto di un focus maggiore sui boss.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 17 settembre 2020) A chiudere il Nintendo Direct Mini Partner Showcase una novità molto gradita, una ex esclusiva Microsoft pronta a sbarcare su Switch già oggi!Stiamo parlando dell'apprezzato titolo di Moon Studios, Ori and theof the.Ori and theof theè il sequel di un metroidavania splendido da vedere e molto gradevole e impegnativo al punto giusto controller alla mano. Questo sequel è il bigger and better che tutti desideravano dopo la fine di Blind Forest grazie all'introduzione di una mole di contenuti il triplo di quella del primo capitolo e a un miglioramento totale delle fasi di combattimento con tanto di un focus maggiore sui boss.Leggi altro...

