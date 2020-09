Ora a Napoli Milik è il nuovo male assoluto (Di giovedì 17 settembre 2020) I ben informati, quelli che erano con Gianfranco Fini a Gerusalemme, sostengono che quelle frasi l’allora leader di Alleanza Nazionale non le pronunciò mai. «Fascismo male assoluto», così all’uscita dallo Yad Vashem il museo di Gerusalemme sull’Olocausto. Per il corpaccione dei camerati già vedere Fini con la kippah in testa fu una fitta lancinante al cuore, quelle parole rappresentarono il colpo di grazia. “Non sporcare mai una bella storia con la verità” e il flusso mediatico fece il suo corso. Così come la storia politica. Oggi, a Napoli, il male assoluto ha un nome e un cognome: Arkadiusz Milik. Si è concentrato su di lui il flusso orwelliano di odio. Provi a parlare degli agghiaccianti fatti di ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 17 settembre 2020) I ben informati, quelli che erano con Gianfranco Fini a Gerusalemme, sostengono che quelle frasi l’allora leader di Alleanza Nazionale non le pronunciò mai. «Fascismo», così all’uscita dallo Yad Vashem il museo di Gerusalemme sull’Olocausto. Per il corpaccione dei camerati già vedere Fini con la kippah in testa fu una fitta lancinante al cuore, quelle parole rappresentarono il colpo di grazia. “Non sporcare mai una bella storia con la verità” e il flusso mediatico fece il suo corso. Così come la storia politica. Oggi, a, ilha un nome e un cognome: Arkadiusz. Si è concentrato su di lui il flusso orwelliano di odio. Provi a parlare degli agghiaccianti fatti di ...

