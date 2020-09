Open Arms al largo di Palermo, 76 migranti si gettano in mare per raggiungere la costa (VIDEO) (Di giovedì 17 settembre 2020) Open Arms al largo di Palermo. 76 migranti si gettano in mare per raggiungere la costa. ROMA – Open Arms al largo di Palermo. La nave ONG dalla serata del 16 settembre è in attesa del via libera da parte del Viminale di far sbarcare i 278 migranti che sono a bordo. Nessun via libera da parte del ministero dell’Interno con l’imbarcazione che continua a sostare nei pressi della città palermitana. Nel pomeriggio del 17 settembre un gruppo di profughi (76) si sono gettati in mare in segno di protesta e per cercare di raggiungere la riva. Un tentativo fallito con la Guardia Costiera che ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 17 settembre 2020)aldi. 76siinperla. ROMA –aldi. La nave ONG dalla serata del 16 settembre è in attesa del via libera da parte del Viminale di far sbarcare i 278che sono a bordo. Nessun via libera da parte del ministero dell’Interno con l’imbarcazione che continua a sostare nei pressi della città palermitana. Nel pomeriggio del 17 settembre un gruppo di profughi (76) si sono gettati inin segno di protesta e per cercare dila riva. Un tentativo fallito con la Guardia Costiera che ...

matteosalvinimi : ?? ULTIM'ORA Quasi 300 immigrati clandestini portati oggi a Palermo dalla spagnola Open Arms, 76 si sono buttati in… - LegaSalvini : ?? L'OPEN ARMS, RIFIUTATA DA MALTA, SI DIRIGE VERSO L'ITALIA. BASTA!!! - LegaSalvini : ??ULTIM'ORA: OPEN ARMS AL LARGO DI PALERMO CON QUASI 300 CLANDESTINI. BASTA! L'ITALIA NON PUÒ ESSERE IL CAMPO PROF… - Gabriele885 : RT @matteosalvinimi: ?? ULTIM'ORA Quasi 300 immigrati clandestini portati oggi a Palermo dalla spagnola Open Arms, 76 si sono buttati in mar… - Rassegne_Italia : Il ricatto dei “trafficanti” di Open Arms: gettano i clandestini in mare per piegare il governo italiano Purtroppo… -