Omicidio Willy | i fratelli Bianchi tentarono di nascondere il suv dopo il pestaggio

Leggi su tpi

(Di giovedì 17 settembre 2020), idiil suv La notte del pesteggio diMonteiro Duarte i, accusati divolontario, cercarono diil loro suv in un parcheggio privato. Lo si apprende dal verbale di arresto dei carabinieri. “La macchina – si legge – era parcheggiata in largo Cristoforo Colombo 2 in un parcheggio privato di altrui proprietà con il chiaro intento di occultare il veicolo”. Non c’era infatti motivo, annotano i militari, per lasciare lì l’auto (intestata alla moglie dell’altro fratello dei, Alessandro) dato che il parcheggio si trova a 300 metri di distanza dal pub dove si erano ...