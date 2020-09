Omicidio nel Cagliaritano, si costituisce il presunto killer (Di giovedì 17 settembre 2020) commenta Si è costituito il presunto autore dell'Omicidio di Simone Cogoni, il 44enne ucciso con una fucilata al petto ieri sera in una strada di campagna a Soleminis, nel Sud Sardegna. L'uomo, un ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 17 settembre 2020) commenta Si è costituito ilautore dell'di Simone Cogoni, il 44enne ucciso con una fucilata al petto ieri sera in una strada di campagna a Soleminis, nel Sud Sardegna. L'uomo, un ...

LucaBizzarri : @massimo_limonta Era in Italia dal 1993. Ho come l’impressione che l’unico che amasse veramente e si occupasse vera… - Open_gol : Dalle gite in barca all’isola di Palmarola alle vacanze in resort: così i due fratelli vivevano nel lusso a carico… - LegaSalvini : #MORELLI: LA VITA DA NABABBI CON IL REDDITO DI CITTADINANZA. Tutti e quattro gli arrestati per l’omicidio di Willy… - AnsaSardegna : Omicidio nel Cagliaritano, presunto killer si costituisce. E' un uomo di 35 anni, era ricercato da ieri sera #ANSA - StraNotizie : Omicidio Willy, indagati e reddito di cittadinanza: ecco i soldi nel mirino -