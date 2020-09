Omicidio Cerciello Rega, lo studente americano si pente: 'Chiedo il perdono della famiglia' (Di giovedì 17 settembre 2020) 'Ho tolto la vita di una persona. Ho tolto un marito a sua moglie. Ho rotto un legame tra fratelli ed ho tolto un figlio a sua madre. Non potrò mai perdonarmi tutto questo. Quella notte è stata la ... Leggi su leggo (Di giovedì 17 settembre 2020) 'Ho tolto la vita di una persona. Ho tolto un marito a sua moglie. Ho rotto un legame tra fratelli ed ho tolto un figlio a sua madre. Non potrò mai perdonarmi tutto questo. Quella notte è stata la ...

