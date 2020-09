Olanda | la Federazione ha scelto il prossimo ct | sarà Frank de Boer

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 17 settembre 2020) L'nelle mani dide. Sembra essere questo il piano della Federcalcio olandese che, secondo quanto riferisce il De Telegraaf, avrebbe avviato trattative intense con l'ex allenatore di Inter e Ajax.: dopo Koeman c'è decaption id="attachment 1022861" align="alignnone" width="525"de(getty images)/captionDa quanto si apprende dai media olandesi, laOranje si è mossa in modo piuttosto deciso per la scelta delct dell'. Tutto porta ade, ex mister anche di Inter, Ajax e reduce dall'esperienza in MLS con l'Atlanta United.Dai rumors pare che la Federcalcio abbia in programma di proclamarlo ct al ...