Ogni nero in Italia ha una storia di discriminazione - Il podcast

Storie di razzismo e discriminazione del nostro Paese. Ecco il podcast con le testimonianze di chi le ha vissute in prima persona Nel nostro longform abbiamo raccolto le storie di chi ha subìto in prima persona episodi di discriminazione e razzismo nel nostro Paese. Ecco il podcast con le voci della nostra redazione

Alberghi di lusso con lavoratori in nero o irregolari: intervento della Guardia di Finanza a Milano Marittima

Nell’ambito dell’azione di contrasto all’impiego della manodopera irregolare, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ravenna hanno eseguito un controllo nei confronti di ...

Lavoratori in nero negli hotel di lusso

Ventidue lavoratori – tra camerieri e lavapiatti – impiegati in nero negli hotel di lusso, più altri cinque che lavoravano di più di quanto risultava nei registri. E così i guai per l’amministratore d ...

