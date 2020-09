Nuovo caso di infiltrazione neonazista

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 17 settembre 2020) La polizia tedesca discossa da undiL’ideologia di estrema destra è, ancora una volta, al centro di uno scandalo che scuote la polizia tedesca. 29 agenti sono stati licenziati nel Nord Reno-Westfalia per aver pubblicato contenuti neonazisti nei newsgroup di Whatsapp. Un episodio che non è unisolato. “C’erano immagini di Hitler, svastiche, la bandiera del Terzo Reich“, dice il ministro dell’Interno del Nord Reno-Westfalia Herbert Reul, “ed altri contenuti ancora più disgustosi, come un montaggio che mostra un rifugiato in una camera a gas“. Sono state perquisite trenta case e stazioni di polizia, soprattutto nella città di Essen. Dal 2015 in Germania, sono state aperte almeno 170 ...