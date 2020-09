Nuove accuse di molestie sessuali a Donald Trump: le rivelazioni della ex modella Amy Dorris (Di giovedì 17 settembre 2020) Trump accusato di violenza sessuale dall’ex modella Amy Dorris Nuove accuse di molestie sessuali a Donald Trump. L’ex modella Amy Dorris ha accusato il presidente degli Stati Uniti di averla aggredita sessualmente al torneo di tennis degli Us Open il 5 settembre 1997. In un’intervista esclusiva al Guardian, Dorris (che all’epoca aveva 24 anni) ha raccontato che Trump l’ha avvicinata fuori dal bagno del “Vip box” e le ha infilato la lingua in bocca, toccandola su tutto il corpo e bloccandola in una presa dalla quale non riusciva a liberarsi. Trump tramite i suoi avvocati ha negato ogni accusa. L’ex ... Leggi su tpi (Di giovedì 17 settembre 2020)accusato di violenza sessuale dall’ex moAmydi. L’ex moAmyha accusato il presidente degli Stati Uniti di averla aggredita sessualmente al torneo di tennis degli Us Open il 5 settembre 1997. In un’intervista esclusiva al Guardian,(che all’epoca aveva 24 anni) ha raccontato chel’ha avvicinata fuori dal bagno del “Vip box” e le ha infilato la lingua in bocca, toccandola su tutto il corpo e bloccandola in una presa dalla quale non riusciva a liberarsi.tramite i suoi avvocati ha negato ogni accusa. L’ex ...

Ultime Notizie dalla rete : Nuove accuse Nuove accuse di violenza sessuale per Erick Morillo: “Si strofinava sulle gambe e sul culo” Music Fanpage Montagna, intervento in Val Maira nel cuneese: colpita dal temporale escursionista accusa malore

Nuovo intervento concluso da poco dai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese in alta Val Maira (Cn). Un'alpinista è stata colpita da un forte temporale sulla cima della Rocca Provenzale ...

737 Max: accuse a Boeing e FAA

(Teleborsa) - Il lavoro d’inchiesta della commissione parlamentare statunitense sui due incidenti occorsi al Boeing 737 Max, che hanno provocato 346 vittime, suona come una sentenza nei confronti del ...

È battaglia in tribunale sul profumo di D'Annunzio

Si sta consumando nelle aule dei tribunali la battaglia legale sul profumo del poeta Gabriele D’Annunzio. Un nuovo capitolo si è aggiunto ai precedenti sulla causa intentata nei primi mesi del 2018 da ...

