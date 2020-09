Nuova tesi: "Navalny avvelenato in hotel non in aeroporto" (VIDEO) (Di giovedì 17 settembre 2020) Alexei Navalny sarebbe stato avvelenato nella sua stanza di hotel a Tomsk e non in aeroporto. L’oppositore russo, avversario numero uno di Vladimir Putin, negli ultimi giorni ha mostrato significativi miglioramenti. Dalla sua stanza di ospedale, a Berlino, ormai è in grado di respirare in autonomia. Il Novichok (un agente nervino) che lo ha avvelenato secondo i suoi collaboratori era contenuto dentro una delle bottiglie di acqua passate gratis dall’hotel. Russia, Navalny, oppositore di Putin, ricoverato: è stato avvelenato Secondo quanto riportato dalla BBC verserebbe in gravi condizioni. Un VIDEO postato sull'account Instagram di Navalny ... Leggi su blogo (Di giovedì 17 settembre 2020) Alexeisarebbe statonella sua stanza dia Tomsk e non in. L’oppositore russo, avversario numero uno di Vladimir Putin, negli ultimi giorni ha mostrato significativi miglioramenti. Dalla sua stanza di ospedale, a Berlino, ormai è in grado di respirare in autonomia. Il Novichok (un agente nervino) che lo hasecondo i suoi collaboratori era contenuto dentro una delle bottiglie di acqua passate gratis dall’. Russia,, oppositore di Putin, ricoverato: è statoSecondo quanto riportato dalla BBC verserebbe in gravi condizioni. Unpostato sull'account Instagram di...

Il leader dell'opposizione russo Alexei Navalny è stato avvelenato con una bottiglia d'acqua nella sua stanza d'hotel nella città siberiana di Tomsk, e non in aeroporto. E' questa l'accusa lanciata da ...

