Novità meteo climatici | Mediterraneo avremo la stagione degli Uragani

Leggi su meteogiornale

(Di giovedì 17 settembre 2020) C’è sempre chi ne è scettico, chi parla che sia fanta, chi persino si attende un raffreddamento climatico imminente se non iniziato. Ma la realtà è che anche modesti cambiamenti del clima si stanno ripercuotendo gravemente sulle condizioni climatiche in varie parti del Globo. Ed in Italia le novità sono rilevanti. Venti di tempesta generano onde altissime. Credit foto iStockNegli ultimi anni abbiamo vissuto stagioni autunnali anomale, con periodi asciutti e caldi, interrotti da brevissimi di maltempo molto severo, che in varie circostanze hanno provocato danni e vittime. Ormai sono ricorrenti le aree cicloniche esplosive, ogni anno vi parliamo di cicloni simil-tropicali nel. Per altro, per i Paesi d’Europa che si affacciano in Oceano Atlantico appare il rischio che gli ...