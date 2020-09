Novità Graphic Novel * DC Comics YA *

Leggi su quotidianpost

(Di giovedì 17 settembre 2020) “Il femminismo è il motore invisibile che alimenta questa rinnovata versione letteraria della principessa Amazzone” ***The New York Times Book Review “Amerai questo libro, che tu sia un fan dei fumetti di Wonder Woman, oppure dei film su Wonder Woman, o di Leigh Bardugo o semplicemente della letteratura young adult in generale” *** Hypable Prima di diventare una delle più grandi eroine, Wonder Woman era solo Diana, Principessa delle Amazzoni. Le origini di una delle supereroine più amate. Il libro: Diana desidera ardentemente mettersi alla prova con le sue leggendarie sorelle guerriere. Ma quando finalmente arriva l’occasione, la spreca e infrange la legge delle amazzoni, rischiando l’esilio, per salvare un semplice mortale: Alia Keralis. Ancora peggio, Alia non è una ragazza normale e con il suo gesto ...