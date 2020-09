"Non scherzate sul Covid": il film italiano sul lockdown indigna i social (Di giovedì 17 settembre 2020) Debutto alla regia per Enrico Vanzina che prova a sdrammatizzare i duri mesi del lockdown. Ecco come i social hanno accolto l'uscita del film Leggi su it.mashable (Di giovedì 17 settembre 2020) Debutto alla regia per Enrico Vanzina che prova a sdrammatizzare i duri mesi del. Ecco come ihanno accolto l'uscita del

amelia8389 : #damellis Cit. Andrea damante scherzate con il fuoco attenzione che andrea non stava scherzando - Fillu84 : @Vulcanelios Voi non capite proprio...scherzate scherzate...ma le ondate che prevedono are the new Decreti parlamentari !!! - globenoteslive : Taiwan, esercitazioni militari durante la visita dell'inviato Usa. Pechino: 'Non scherzate col fuoco'… - Wolf6627829814 : @welikeduel @makkox Voi ci scherzate, ma Napoli e pullman pubblici sono tappezzati di manifesti di salvini, ma a qu… - mr_mistera : @gyn_lemon @solo_Vale_ @VincenzoLucia2 Non scherzate con le cose serie eh ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Non scherzate Taiwan, esercitazioni militari durante la visita dell'inviato Usa. Pechino: "Non scherzate col fuoco" La Repubblica Taiwan, esercitazioni militari durante la visita dell'inviato Usa. Pechino: "Non scherzate col fuoco"

PECHINO - Manovre militari "legittime e necessarie" a "difesa della sovranità e dell'integrità" della Cina. Così Pechino ha annunciato l'avvio di esercitazioni militari "nei pressi dello Stretto di Ta ...

Torna a suonare il campanile della chiesa del Corpus Domini

I lavori sono durati cinquanta giorni, si sentono di nuovo i rintocchi delle campane Il costo dell’intervento, supportato dalla Cei, ha superato di poco i 100mila euro Montecatini L’inconfondibile e r ...

PECHINO - Manovre militari "legittime e necessarie" a "difesa della sovranità e dell'integrità" della Cina. Così Pechino ha annunciato l'avvio di esercitazioni militari "nei pressi dello Stretto di Ta ...I lavori sono durati cinquanta giorni, si sentono di nuovo i rintocchi delle campane Il costo dell’intervento, supportato dalla Cei, ha superato di poco i 100mila euro Montecatini L’inconfondibile e r ...