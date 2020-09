"Non mi rompere il ca***, il microfono mettitelo...". Raptus-De Blanck, insulta gli autori di Signorini: caos al Gf Vip, rischia grosso (Di giovedì 17 settembre 2020) Al Grande Fratello Vip, è sempre più Patrizia De Blanck-show. La contessa più sboccata d'Italia continua a intrattenere il pubblico del reality di Alfonso Signorini su Canale 5: spogliarelli, volgarità, battute spinte. E poca disciplina. Così, è diventata a tempo record l'idolo del pubblico. E nelle ultime ore, la De Blanck si è prodotta in un'ulteriore sfuriata, proprio contro il Grande Fratello. Sfuriata che potrebbe costarle cara. Il punto è che i concorrenti sono tenuti a indossare il microfono sempre, anche quando vanno a letto. Ma lei non ci pensa neppure. E così, poco prima di coricarsi, ecco piovere la comunicazione degli autori del Gf, che le intimavano di indossarlo. La risposta? In puro stile De Blanck: "Ma non ce ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 settembre 2020) Al Grande Fratello Vip, è sempre più Patrizia De-show. La contessa più sboccata d'Italia continua a intrattenere il pubblico del reality di Alfonsosu Canale 5: spogliarelli, volgarità, battute spinte. E poca disciplina. Così, è diventata a tempo record l'idolo del pubblico. E nelle ultime ore, la Desi è prodotta in un'ulteriore sfuriata, proprio contro il Grande Fratello. Sfuriata che potrebbe costarle cara. Il punto è che i concorrenti sono tenuti a indossare ilsempre, anche quando vanno a letto. Ma lei non ci pensa neppure. E così, poco prima di coricarsi, ecco piovere la comunicazione deglidel Gf, che le intimavano di indossarlo. La risposta? In puro stile De: "Ma non ce ...

Ultime Notizie dalla rete : Non rompere Lopez prova a rompere l'asse sloveno ilGiornale.it Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck insulta gli autori di Signorini: "Non mi rompere il ca***, il microfono mettitelo...". Raptus: rischia grosso

Al Grande Fratello Vip, è sempre più Patrizia De Blanck-show. La contessa più sboccata d'Italia continua a intrattenere il pubblico del reality di Alfonso Signorini su Canale 5: spogliarelli, volgarit ...

