Non così potente l’iPhone 12 Pro Max? I dati AnTuTu spiazzano (Di giovedì 17 settembre 2020) L’iPhone 12 Pro Max sarà di certo la punta di diamante della serie iPhone 12 tanto attesa in questo autunno ma non ancora lanciata. Le aspettative intorno all’ammiraglia non sono poche ma in queste ore, a tal proposito, sono giunte delle rivelazioni importanti, pure condivise da un leaker autorevole e riconosciuto come IceUniverse. Grazie ad AnTuTu sarebbero già a disposizione i dati relativi alle performance del chip A14 a bordo dei melafonini. I risultati sarebbero dunque quelli presenti in questo articolo, non proprio rassicuranti. Il punteggio complessivo raggiunto dal chip A14 sarebbe pari a 572.333. Il risultato è stato già definito abbastanza deludente per un top di gamma che dovrebbe brillare per altre performance in quest’ultima parte del 2020. Lo stesso IceUniverse già ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 17 settembre 2020) L’iPhone 12 Prosarà di certo la punta di diamante della serie iPhone 12 tanto attesa in questo autunno ma non ancora lanciata. Le aspettative intorno all’ammiraglia non sono poche ma in queste ore, a tal proposito, sono giunte delle rivelazioni importanti, pure condivise da un leaker autorevole e riconosciuto come IceUniverse. Grazie adsarebbero già a disposizione irelativi alle performance del chip A14 a bordo dei melafonini. I risultati sarebbero dunque quelli presenti in questo articolo, non proprio rassicuranti. Il punteggio complessivo raggiunto dal chip A14 sarebbe pari a 572.333. Il risultato è stato già definito abbastanza deludente per un top di gamma che dovrebbe brillare per altre performance in quest’ultima parte del 2020. Lo stesso IceUniverse già ...

