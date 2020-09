No Tav, due arresti “eccellenti”: la portavoce Dana Lauriola e l’ex-Prima Linea Milanesi (Di giovedì 17 settembre 2020) Due arresti eccellenti fra le fila dei No Tav per condanne ancora da scontare a Bussoleno, in Valsusa. La storica attivista No Tav, Dana Lauriola è stata arrestata questa mattina nella sua abitazione di Bussoleno, in Valsusa mentre gli altri attivisti del movimento, che erano in attesa del provvedimento, inscenavano una protesta dopo aver presidiato per due giorni l’area. Per Dana Lauriola nei giorni scorsi erano state respinte le richieste del suo legale per le misure alternative al carcere a cui era stata condannata a due anni per fatti risalenti al marzo 2012. La condanna per la Lauriola era scaturita dall’occupazione del casello autostradale di Avigliana. Gli attivisti no Tav, fra cui la Lauriola, nel corso dell’occupazione, aveva ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 17 settembre 2020) Dueeccellenti fra le fila dei No Tav per condanne ancora da scontare a Bussoleno, in Valsusa. La storica attivista No Tav,è stata arrestata questa mattina nella sua abitazione di Bussoleno, in Valsusa mentre gli altri attivisti del movimento, che erano in attesa del provvedimento, inscenavano una protesta dopo aver presidiato per due giorni l’area. Pernei giorni scorsi erano state respinte le richieste del suo legale per le misure alternative al carcere a cui era stata condannata a due anni per fatti risalenti al marzo 2012. La condanna per laera scaturita dall’occupazione del casello autostradale di Avigliana. Gli attivisti no Tav, fra cui la, nel corso dell’occupazione, aveva ...

fattoquotidiano : Arrestata Dana Lauriola: la portavoce del movimento No Tav deve scontare una condanna a due anni - AuraZacchi : RT @francofontana43: Val di Susa, due anni di carcere senza alternativa per Dana Lauriola, attivista No Tav. È stata punita in modo “esemp… - SecolodItalia1 : No Tav, due arresti “eccellenti”: la portavoce Dana Lauriola e l’ex-Prima Linea Milanesi - DanieleJoey : RT @velvetsecret80: Arrestata Dana Lauriola, la polizia la preleva all’alba. La portavoce del movimento No Tav deve scontare una condanna a… - aledellerba : RT @valeriorenzi: In carcere perché non ha preso la distanza dal movimento No Tav, perché non ha lasciato la Val di Susa, due anni di galer… -