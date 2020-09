No Tav, arrestati la portavoce Dana Lauriola e l’ex terrorista di Prima Linea Stefano Milanesi. I manifestanti: “Vergognosa prepotenza” (Di giovedì 17 settembre 2020) È stata arrestata all’alba Dana Lauriola, 38enne portavoce del movimento No Tav che si oppone alla realizzazione della Torino-Lione e attivista del centro sociale Askatasuna. Alcuni agenti della Digos si sono presentati alla sua abitazione di Bussoleno, in Val Susa, di fronte alla quale i manifestanti avevano dato vita nei giorni scorsi a un presidio permanente contro la decisione del tribunale di Torino di respingere la richiesta di misure alternative per la donna, condannata in via definitiva a due anni per un episodio del 3 marzo 2012, quando circa 300 persone bloccarono il casello di Avigliana della Torino-Bardonecchia permettendo alle vetture di passare senza pagare il pedaggio. Nelle stesse ore, tre volanti dei carabinieri hanno notificato i domiciliari per 5 mesi all’ex ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 settembre 2020) È stata arrestata all’alba, 38ennedel movimento No Tav che si oppone alla realizzazione della Torino-Lione e attivista del centro sociale Askatasuna. Alcuni agenti della Digos si sono presentati alla sua abitazione di Bussoleno, in Val Susa, di fronte alla quale iavevano dato vita nei giorni scorsi a un presidio permanente contro la decisione del tribunale di Torino di respingere la richiesta di misure alternative per la donna, condannata in via definitiva a due anni per un episodio del 3 marzo 2012, quando circa 300 persone bloccarono il casello di Avigliana della Torino-Bardonecchia permettendo alle vetture di passare senza pagare il pedaggio. Nelle stesse ore, tre volanti dei carabinieri hanno notificato i domiciliari per 5 mesi all’ex ...

