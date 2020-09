No | Giorgia Meloni non ha indossato degli orecchini con il volto di Mussolini

(Di giovedì 17 settembre 2020) Il 16 settembre 2020 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra la leader di Fratelli d’Italiaindossarela cui forma ricalca il profilo del dittatore fascista Benito. L’immagine è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il contenuto su Facebook: «con glicol duce….e ho detto tutto…..». Questa notizia è falsa. Post pubblicato su Facebook il 16 settembre 2020 – Immagine modificata Si tratta in realtà di una foto modificata. Nello scatto originalenon indossa alcun orecchino, come si può verificare qui. Il particolare dell’orecchino che ricalca ...

Napoli, 17 Settembre – “Da Napoli con Giorgia Meloni abbiamo lanciato un messaggio chiaro a tutti gli elettori di centrodestra: domenica e lunedì possiamo mandare a casa il malgoverno della sinistra i ...Seconda puntata venerdì 18 settembre di "Propaganda Live", il programma di Diego Bianchi "Zoro", in onda in diretta dalle 21,10 su La7. Ospite d’eccezione è don Luigi Ciotti, che darà il suo parere su ...«Non mi fate il gavettone come a Di Maio, vero?». Inizia con una battuta rivolta ai dipendenti comunali del piano superiore il tour sangiorgese di Matteo Renzi. Il riferimento del leader di Italia Viv ...