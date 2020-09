No di Veltroni al taglio dei parlamentari, ma il Pd tira dritto (Di giovedì 17 settembre 2020) AGI - La notizia era nell'aria, ma nel Partito democratico nessuno si aspettava che il 'padre nobile' Walter Veltroni annunciasse il suo No al referendum in diretta televisiva, a poche ore dal voto. Il fondatore del partito non ha mai fatto mistero, con i suoi interlocutori, delle remore riguardo alla riforma del taglio dei parlamentari e dubbi sono emersi nel partito, a cominciare da alcuni parlamentari. "Se quello di domenica fosse un voto sul governo, voterei a favore", ha spiegato Veltroni: "Ma il referendum è un'altra storia: serve una riforma complessiva". Il No di Prodi Prima di Veltroni, è stato Romano Prodi ad annunciare il suo No. L'ex premier, "pur riconoscendo che il numero dei parlamentari è eccessivo", spiegato che "sarebbe ... Leggi su agi (Di giovedì 17 settembre 2020) AGI - La notizia era nell'aria, ma nel Partito democratico nessuno si aspettava che il 'padre nobile' Walterannunciasse il suo No al referendum in diretta televisiva, a poche ore dal voto. Il fondatore del partito non ha mai fatto mistero, con i suoi interlocutori, delle remore riguardo alla riforma deldeie dubbi sono emersi nel partito, a cominciare da alcuni. "Se quello di domenica fosse un voto sul governo, voterei a favore", ha spiegato: "Ma il referendum è un'altra storia: serve una riforma complessiva". Il No di Prodi Prima di, è stato Romano Prodi ad annunciare il suo No. L'ex premier, "pur riconoscendo che il numero deiè eccessivo", spiegato che "sarebbe ...

fattoquotidiano : Taglio dei parlamentari, Veltroni: “Voto no al referendum. Serve una riforma complessiva. Il vero problema è il bic… - La7tv : #ottoemezzo @VeltroniWalter annuncia il suo voto contrario al referendum sul #taglioparlamentari: 'Io penso che non… - ilfoglio_it : Veltroni si schiera per il No al referendum sul taglio dei parlamentari. E Bettini non la prende bene. Così, tra m… - giovannirazza63 : RT @fattoquotidiano: Taglio dei parlamentari, Veltroni: “Voto no al referendum. Serve una riforma complessiva. Il vero problema è il bicame… - CMLocatelli : @fattoquotidiano Siete feccia. Veltroni non ha mai proposto un taglio lineare fuori da un disegno di riforma comple… -