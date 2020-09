Nintendo Mini Direct | Grandi annunci per Switch di Giochi in arrivo

GamePartyNL : Nintendo Direct Mini - - GamingTalker : Nintendo Direct Mini Partner Showcase di settembre 2020, tutti gli annunci, notizie e giochi presenti… - Pablozilla : RT @VVeatherReport: Nintendo Direct mini - kalelecigs : Le nintendo direct mini - junk_dino : RT @VVeatherReport: Nintendo Direct mini -

Ultime Notizie dalla rete : Nintendo Mini

Sono giorni pieno per noi videogiocatori. A partire dal nuovo Oculus Quest 2, passando per tutti i nuovi giochi PS5 svelati da Sony e arrivando ora al nuovo Nintendo Direct Mini. Come dice il nome ste ...Durante il Nintendo Direct Mini è stato mostrato Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, titolo della serie principale in arrivo nel 2021 per Nintendo Switch Oggi si è tenuto l’importante Nintendo Di ...Oggi si è tenuto l’importante Nintendo Direct Mini che ha presentato alcuni nuovi grossi titoli in arrivo per la console ibrida. Tra questi il più in vista è certamente Monster Hunter Rise, il nuovo t ...