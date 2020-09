Nintendo 3DS sul viale del tramonto: la compagnia annuncia ufficialmente la fine della produzione (Di giovedì 17 settembre 2020) Dopo l'iniziale segnalazione di Japanese Nintendo, il sito web ufficiale di Nintendo ha confermato che la famiglia di console 3DS è fuori produzione.I siti web giapponesi e britannici di Nintendo sono stati entrambi aggiornati con un avviso che afferma che la produzione dei palmari è terminata, mentre la pagina 3DS del sito web americano non esiste più e reindirizza direttamente alla home page.Il 3DS è stato lanciato per la prima volta in Giappone il 26 febbraio 2011, seguito dai lanci in Europa e Nord America rispettivamente il 25 marzo 2011 e il 27 marzo 2011.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 17 settembre 2020) Dopo l'iniziale segnalazione di Japanese, il sito web ufficiale diha confermato che la famiglia di console 3DS è fuori.I siti web giapponesi e britannici disono stati entrambi aggiornati con un avviso che afferma che ladei palmari è terminata, mentre la pagina 3DS del sito web americano non esiste più e reindirizza direttamente alla home page.Il 3DS è stato lanciato per la prima volta in Giappone il 26 febbraio 2011, seguito dai lanci in Europa e Nord America rispettivamente il 25 marzo 2011 e il 27 marzo 2011.Leggi altro...

