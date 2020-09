Niente tregua tra Fortnite e Apple, volano parole grosse (Di giovedì 17 settembre 2020) Non sembra placarsi la lotta nata principalmente per motivi economici tra Epic Games, creatrice di Fortnite ed Apple, contrasti che si sono prolungati fino a portare le due importanti aziende di stampo tecnologico di fronte a un tribunale. La vicenda Risale a circa un mese fa l’inizio della vicenda, che ha visto Epic vedere rimosso il proprio titolo di punta dallo Store sui dispositivi Apple: la motivazione è dovuta a una sorta di “scorciatoia” che l’azienda creatrice di Fortnite aveva utilizzato per alcuni acqusiti in game per la propria nutrita fanbase, fornendo loro un link che di fatto aggirava Apple, permettendo di “risparmiare” il versamento di parte degli introiti della vendita di questi oggetti, come originariamente da contratto stipulato tra le due ... Leggi su giornal (Di giovedì 17 settembre 2020) Non sembra placarsi la lotta nata principalmente per motivi economici tra Epic Games, creatrice died, contrasti che si sono prolungati fino a portare le due importanti aziende di stampo tecnologico di fronte a un tribunale. La vicenda Risale a circa un mese fa l’inizio della vicenda, che ha visto Epic vedere rimosso il proprio titolo di punta dallo Store sui dispositivi: la motivazione è dovuta a una sorta di “scorciatoia” che l’azienda creatrice diaveva utilizzato per alcuni acqusiti in game per la propria nutrita fanbase, fornendo loro un link che di fatto aggirava, permettendo di “risparmiare” il versamento di parte degli introiti della vendita di questi oggetti, come originariamente da contratto stipulato tra le due ...

Penombra_90 : RT @LidaSezOlbia: Buonanotte da #Miluna e da tutti i Fratelli Minori. Ultimamente il rifugio non conosce tregua, siamo sotto pressione in o… - virnamellini : RT @LidaSezOlbia: Buonanotte da #Miluna e da tutti i Fratelli Minori. Ultimamente il rifugio non conosce tregua, siamo sotto pressione in o… - Roseinfiore : RT @LidaSezOlbia: Buonanotte da #Miluna e da tutti i Fratelli Minori. Ultimamente il rifugio non conosce tregua, siamo sotto pressione in o… - MariaLuisaCre17 : RT @LidaSezOlbia: Buonanotte da #Miluna e da tutti i Fratelli Minori. Ultimamente il rifugio non conosce tregua, siamo sotto pressione in o… - bilancia_13 : @beatrice_2012 @canyaman1989 @ozgecangurel Senza tregua...mi fanno impazzire perché non si risparmiano per niente! Lavorano assiduamente ? -

Ultime Notizie dalla rete : Niente tregua Niente tregua: Autunno Tropicale, ora MOLTO CALDO, seguono Super TEMPORALI Meteo Giornale Niente tregua: Autunno Tropicale, ora MOLTO CALDO, seguono Super TEMPORALI

Sta iniziando. L’Autunno, quella che teoricamente dovrebbe rappresentare la stagione delle piogge per antonomasia, sta iniziando. Le condizioni meteo sembravano poter cambiare con decisione, invece st ...

Fisco, pignoramenti: dal 15 ottobre via il blocco. Ecco cosa l’Agenzia delle Entrate non può mai sequestrare

L’Angenzia delle Entrate lo ha confermato: dal prossimo 15 ottobre la tregua causata dall’emergenza Coronavirus tra Fisco e chi non ha pagato le cartelle esattoriali cesserà. In quella data, dunque, t ...

11 settembre, le due Americhe di Trump e Biden: divise anche nel ricordo

NEW YORK - Gli Stati Uniti celebrano il 19esimo anniversario dell’attacco terroristico dell’11 settembre 2001 che costò la vita a tremila americani e per un giorno Donald Trump e Joe Biden sospendono ...

Sta iniziando. L’Autunno, quella che teoricamente dovrebbe rappresentare la stagione delle piogge per antonomasia, sta iniziando. Le condizioni meteo sembravano poter cambiare con decisione, invece st ...L’Angenzia delle Entrate lo ha confermato: dal prossimo 15 ottobre la tregua causata dall’emergenza Coronavirus tra Fisco e chi non ha pagato le cartelle esattoriali cesserà. In quella data, dunque, t ...NEW YORK - Gli Stati Uniti celebrano il 19esimo anniversario dell’attacco terroristico dell’11 settembre 2001 che costò la vita a tremila americani e per un giorno Donald Trump e Joe Biden sospendono ...