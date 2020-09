Niente crisi per la Ferrero: oltre 2 mila euro di premio ai dipendenti per gli ottimi risultati (Di giovedì 17 settembre 2020) La Ferrero porta a casa ottimi risultati e premia i propri dipendenti con duemila euro. Nonostante la crisi dovuta all’epidemia, l’azienda produttrice della Nutella ha incontrato i sindacati per fare il punto della situazione e discutere del premio per l’esercizio 2019/2020. L’importo massimo raggiungibile, per l’anno in corso, era di euro 2.220 lordi.. Nello stabilimento di Alba si arriva a 2.105,97 euro, mentre nel settore aree e depositi a euro 2.029,51. A Balvano si arriva a 2.127,74 lordi, a Pozzuolo 2.136,03, a S.Angelo 2.170,24, mentre negli staff il premio raggiunge i 2.106,28 lordi. Il denaro sarà erogato con lo stipendio di ottobre ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 17 settembre 2020) Laporta a casae premia i propricon due. Nonostante ladovuta all’epidemia, l’azienda produttrice della Nutella ha incontrato i sindacati per fare il punto della situazione e discutere delper l’esercizio 2019/2020. L’importo massimo raggiungibile, per l’anno in corso, era di2.220 lordi.. Nello stabilimento di Alba si arriva a 2.105,97, mentre nel settore aree e depositi a2.029,51. A Balvano si arriva a 2.127,74 lordi, a Pozzuolo 2.136,03, a S.Angelo 2.170,24, mentre negli staff ilraggiunge i 2.106,28 lordi. Il denaro sarà erogato con lo stipendio di ottobre ...

