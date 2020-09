Nero a Metà 2: anticipazioni terza puntata di giovedì 24 settembre 2020 (Di giovedì 17 settembre 2020) Nero a Metà 2 - Miguel Gobbo Diaz e Claudio Amendola Sei prime serate dirette da Marco Pontecorvo e Luca Facchini compongono la seconda stagione di Nero a Metà, una coproduzione Rai Fiction-Cattleya, in collaborazione con Netflix. Sei puntate per raccontare una nuova indagine dell’ispettore Carlo Guerrieri e del suo collega Malik Soprani, destinata a sconvolgere ancora una volta la vita di tutta la squadra investigativa di cui fanno parte. A seguire tutte le anticipazioni, aggiornate episodio per episodio. Nero a Metà 2: anticipazioni terza puntata di giovedì 24 settembre 2020 I vestiti ritrovati in un cortile di una scuola, accompagnati da una scritta che non prelude a nulla di buono, appartengono a un ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 17 settembre 2020)a Metà 2 - Miguel Gobbo Diaz e Claudio Amendola Sei prime serate dirette da Marco Pontecorvo e Luca Facchini compongono la seconda stagione dia Metà, una coproduzione Rai Fiction-Cattleya, in collaborazione con Netflix. Sei puntate per raccontare una nuova indagine dell’ispettore Carlo Guerrieri e del suo collega Malik Soprani, destinata a sconvolgere ancora una volta la vita di tutta la squadra investigativa di cui fanno parte. A seguire tutte le, aggiornate episodio per episodio.a Metà 2:di giovedì 24I vestiti ritrovati in un cortile di una scuola, accompagnati da una scritta che non prelude a nulla di buono, appartengono a un ...

tizianazangheri : Se la dirigente della Squadra Mobile, Micaela Carta, della fiction 'Nero a metà 'ha lo stesso atteggiamento freddo… - bevllisario : RT @adorvstark: Questo è un tweet di apprezzamento per Miguel Gobbo Diaz aka Malik Soprani di Nero a Metà CHE DIRE ?????? - paoloigna1 : RT @AmAlessandro26: Ma quanto è bella la stagione di nero a metà di Rai 1 che ti fa rimanere attaccato alla TV per tutto il tempo #neroamet… - davidemaggio : Nero a Metà 2 ha il sapore della promessa e della consacrazione La recensione - adorvstark : Questo è un tweet di apprezzamento per Miguel Gobbo Diaz aka Malik Soprani di Nero a Metà CHE DIRE ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Nero Metà Inizio scuola 2020, come sta andando il rientro in classe: la diretta Corriere della Sera