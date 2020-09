Nell’ex zona rossa torna l’incubo Coronavirus: bimbo positivo in una scuola materna (Di giovedì 17 settembre 2020) Un bambino di soli 4 anni che frequenta la scuola materna parrocchiale di Casalpusterlengo, nel lodigiano, ovvero uno dei Comuni della prima zona rossa in Italia, è risultato positivo al test del Coronavirus e quindi tutta la classe di cui fa parte, composta da 26 bambini, è a casa, insegnante compresa, in attesa dei tamponi. Ai genitori e’ stato specificato che in isolamento devono stare solo i bambini della classe ‘Scoiattoli’, quindi non i genitori stessi e nemmeno fratelli e sorelle. La stessa scuola dell’infanzia, la Ss. Bartolomeo e Martino, continuerà ad accogliere le altre sezioni. “Bisogna tenere la guardia alta“, ha commentato il sindaco di Casalpusterlengo, Elia Delmiglio.L'articolo Nell’ex ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 17 settembre 2020) Un bambino di soli 4 anni che frequenta laparrocchiale di Casalpusterlengo, nel lodigiano, ovvero uno dei Comuni della primain Italia, è risultatoal test dele quindi tutta la classe di cui fa parte, composta da 26 bambini, è a casa, insegnante compresa, in attesa dei tamponi. Ai genitori e’ stato specificato che in isolamento devono stare solo i bambini della classe ‘Scoiattoli’, quindi non i genitori stessi e nemmeno fratelli e sorelle. La stessadell’infanzia, la Ss. Bartolomeo e Martino, continuerà ad accogliere le altre sezioni. “Bisogna tenere la guardia alta“, ha commentato il sindaco di Casalpusterlengo, Elia Delmiglio.L'articolo Nell’ex ...

