Nel mondo 58 studi sul vaccino, sette sono arrivati alla fase 3 (Di giovedì 17 settembre 2020) AGI - sono 58 gli studi in corso sui vaccini anti Covid-19 nel mondo, di cui 7 arrivati alla fase 3. Quanto alle terapie, sono 1836 quelle in sperimentazione e, in questo caso, ha raggiunto la fase 3 il 16% del totale. Gli 'studi interventistici' condotti in Italia sono 63 (45 autorizzati dall'Aifa), di cui il 92% con uno scopo terapeutico e l'8% con uno scopo preventivo. I dati sono stati presentati nella nuova infografica prodotta dal gruppo di lavoro “Trial Clinici” dell'Iss, aggiornata al 14 settembre, che si arricchisce della descrizione dello studio del vaccino italiano 'Grad-Cov2'. "In tutto il ... Leggi su agi (Di giovedì 17 settembre 2020) AGI -58 gliin corso sui vaccini anti Covid-19 nel, di cui 73. Quanto alle terapie,1836 quelle in sperimentazione e, in questo caso, ha raggiunto la3 il 16% del totale. Gli 'interventistici' condotti in Italia63 (45 autorizzati dall'Aifa), di cui il 92% con uno scopo terapeutico e l'8% con uno scopo preventivo. I datistati presentati nella nuova infografica prodotta dal gruppo di lavoro “Trial Clinici” dell'Iss, aggiornata al 14mbre, che si arricchisce della descrizione delloo delitaliano 'Grad-Cov2'. "In tutto il ...

SusannaCeccardi : 'È nostro dovere lasciare ai nostri figli una Toscana migliore, in memoria di chi nei secoli ha reso la nostra Terr… - beppe_grillo : 'Vivere' una serie di esperienze nel mondo virtuale, cambia inconsciamente il nostro comportamento e il modo di pen… - ItalyMFA : ???#Referendum2020??Concluse le attività di #voto per corrispondenza degli Italiani all'estero, le 'bolgette diplomat… - DonaFois : RT @_Nico_Piro_: Vivono nel loro mondo di fantasia, i piccoli figli delle guerre. Sembrano non aver lacrime, impermeabili ad ogni orrore ma… - VirginiaFadelli : RT @ItalyMFA: ???#Referendum2020??Concluse le attività di #voto per corrispondenza degli Italiani all'estero, le 'bolgette diplomatiche' con… -