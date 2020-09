Negazionisti del Covid-19 irrompono al supermercato | “Togliete le mascherine! Togliete le vostre mascherine!”

(Di giovedì 17 settembre 2020) E’ successo nelle scorse ore, in un grande magazzino della Florida, negli Stati Uniti che si avviano a raggiungere la cifra record di 200mila vittime per Coronavirus. Un gruppo di, senza mascherina è entrato urlando gioiosamente tra le corsie per invitare i clienti a seguire il loro esempio e liberarsi del fastidioso orpello. Il commento della persona che ha girato il video (divenuto subito virale in rete) dice tutto su come sia stata accolta questa iniziativa dagli altri clienti: “Fottuti idioti” L'articolodel-19al: “lele” proviene da Il Fatto Quotidiano.

