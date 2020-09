‘Ndrangheta in Valle D’Aosta, 5 condanne per infiltrazioni nella politica. 10 anni di carcere all’ex consigliere regionale Sorbara (Di giovedì 17 settembre 2020) A tre giorni dalle elezioni regionali in Valle D’Aosta si è concluso con 5 condanne il processo Geenna per infiltrazioni della ‘Ndrangheta in politica. 55 anni di reclusione complessivi a carico degli imputati: 10 anni per l’ex consigliere regionale Marco Sorbara, altrettanti per l’ex assessora comunale di Saint-Pierre Monica Carcea, 11 anni per Nicola Prettico, consigliere comunale ad Aosta sospeso, altri 11 per Alessandro Giachino, dipendente del Casinò di Saint-Vincent, e 13 anni per il ristoratore Antonio Raso. La sentenza è arrivata dopo oltre sette ore di camera di consiglio e conferma la presenza di una locale della ‘Ndrangheta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 settembre 2020) A tre giorni dalle elezioni regionali inD’Aosta si è concluso con 5il processo Geenna perdella ‘Ndrangheta in. 55di reclusione complessivi a carico degli imputati: 10per l’exMarco, altrettanti per l’ex assessora comunale di Saint-Pierre Monica Carcea, 11per Nicola Prettico,comunale ad Aosta sospeso, altri 11 per Alessandro Giachino, dipendente del Casinò di Saint-Vincent, e 13per il ristoratore Antonio Raso. La sentenza è arrivata dopo oltre sette ore di camera di consiglio e conferma la presenza di una locale della ‘Ndrangheta ...

matteosalvinimi : Gli indagati in un processo di ‘ndrangheta vengono applauditi fuori dal tribunale, ma in Valle d’Aosta la sinistra… - LegaSalvini : AOSTA, SALVINI: L”NDRANGHETA PUÒ VOTARE CHIUNQUE ALTRO, MA NON LA LEGA, PERCHÉ A NOI I VOTI DEI MAFIOSI E DEGLI ‘ND… - fattoquotidiano : Un candidato ogni 170 elettori e l’ombra della ‘ndrangheta: la Valle d’Aosta torna al voto. E c’è pure il condannat… - NDecristofaro : RT @MPenikas: FQ: ‘Ndrangheta in Valle D’Aosta, 5 condanne per infiltrazioni nella politica. 10 anni di carcere all’ex consigliere regiona… - MPenikas : FQ: ‘Ndrangheta in Valle D’Aosta, 5 condanne per infiltrazioni nella politica. 10 anni di carcere all’ex consiglie… -

