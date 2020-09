“Navalny avvelenato con l’acqua dell’hotel”: l’accusa dei sostenitori. Parlamento Ue: “Ora indagine internazionale e sanzioni” (Di giovedì 17 settembre 2020) Non è stata quella tazza di tè bevuta in uno dei bar dell’aeroporto di Tomsk prima di imbarcarsi sull’aereo, dove poi ha accusato un malore, ad avvelenare l’oppositore russo Alexei Navalny. Per settimane, quella foto scattata al blogger dissidente è stata considerata il momento in cui ha ingerito l’agente nervino Novichok che lo ha ridotto in fin di vita. Ma secondo quanto sostengono i suoi colleghi del Fondo Anticorruzione su Instagram, ad avvelenare il principale avversario in patria di Vladimir Putin è stata una bottiglietta d’acqua offerta gratuitamente dall’hotel nel quale alloggiava prima della partenza. Il Parlamento europeo chiede un’indagine internazionale approfondita e ai Paesi membri di imporre sanzioni che consentano il congelamento dei beni europei di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 settembre 2020) Non è stata quella tazza di tè bevuta in uno dei bar dell’aeroporto di Tomsk prima di imbarcarsi sull’aereo, dove poi ha accusato un malore, ad avvelenare l’oppositore russo Alexei Navalny. Per settimane, quella foto scattata al blogger dissidente è stata considerata il momento in cui ha ingerito l’agente nervino Novichok che lo ha ridotto in fin di vita. Ma secondo quanto sostengono i suoi colleghi del Fondo Anticorruzione su Instagram, ad avvelenare il principale avversario in patria di Vladimir Putin è stata una bottiglietta d’acqua offerta gratuitamente dall’hotel nel quale alloggiava prima della partenza. Ileuropeo chiede un’approfondita e ai Paesi membri di imporre sanzioni che consentano il congelamento dei beni europei di ...

