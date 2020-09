Nasce a Milano uno spazio per costruire il lavoro del futuro

(Di giovedì 17 settembre 2020) Phyd hub (crediti: Phyd)Non più un curriculum vitae ma un badge, una scheda digitale che racconta la propria storia lavorativa includendo non solo i luoghi die i classici campi di conoscenza – lingue, formazione, programmi –, ma anche le competenze nel mondo digitale. Un badge che sa valutare e soppesare le soft skills, le hard skills e quelle tecnologiche. Per restituire un quadro professionale completo. Apre ain questi giorni Phyd, il nuovotecnologico di The Adecco group dedicato all’orientamento e a percorsi di aggiornamento e irrobustimento delle competenze professionali, indirizzato a studenti, professionisti e imprese. Nato con la collaborazione tecnologica di Microsoft Italia si sviluppa sia con un hub fisico, sia attraverso una piattaforma online. Chiunque, gratuitamente, vi ...

Nel quinto appuntamento digitale del Wired Next Fest 2020, in diretta dalle 13:30 alle 19:00 e dedicato ai talenti del domani, si parlerà di educazione digitale e smartworking, ma anche di cinema, mus ...Milano, 16 set. (Adnkronos/Labitalia) - Un'edizione che aumenta i contenuti dedicati al pubblico e agli addetti ai lavori, si trasforma in un evento business internazionale collegando alcune important ...Milano, 16 set. (Adnkronos/Labitalia) - Phyd, la nuova digital venture di The Adecco Group nata con la collaborazione tecnologica di Microsoft Italia, ha inaugurato oggi Phyd Hub. La nuova location è ...