Napoli | Petagna punta la Champions | “Pronto a conquistare i tifosi | abbiamo un obiettivo Gattuso un esempio | l’Europeo…”

Leggi su mediagol

(Di giovedì 17 settembre 2020) Andreascalda i motori in vista dell'inizio del prossimo campionato di Serie A.Nonostante sia stato acquistato a gennaio scorso dalla Spal, Andrea, rappresenta uno delle nuove pedine a disposizione di Gennaroin vista della prossima stagione del. Intervenuto ai microfoni di "Radio Kiss Kiss" dopo la convincente prestazione durante l'ultima amichevole con il Pescara, il classe '95, si è soffermato su ambizioni e desideri futuri."Spero dinelle partite ufficiali, quando conterà qualcosa. Per me è un onore giocare insieme ad Insigne e Mertens. In attacco c'è tanta competizione ed è importante perché si rende meglio. Io mi sono conquistato tutto ciò che ho fatto. Ora sono qui, voglio ...