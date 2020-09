Napoli | Petagna non si pone limiti | “Voglio fare tanti gol per la squadra e i tifosi”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 17 settembre 2020) Tempo di lettura: 4 minuti– “Spero di conquistare i tifosi nelle partite ufficiali, quando conterà qualcosa. Sono arrivato dieci giorni fa e mi sto integrando bene nel gruppo, non vedo l’ora che inizi il campionato”. Ha impiegato soltanto 20 minuti per presentarsi ai tifosi delcon un gol e due assist rivelandosi tra i migliori nell’ultima amichevole giocata dai partenopei contro il Pescara. Andrea, acquistato a gennaio dalla Spal, ma arrivato ad agosto in maglia azzurra, ha parlato nella trasmissione Radio Goal, su Radio Kiss Kiss.“Per me è un onore giocare insieme ad Insigne e Mertens, che ho sempre ammirato in tv e quando ci ho giocato contro. In attacco c’è tanta competizione ed è importante perché si ...