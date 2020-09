Napoli, Milik si è convinto: la Roma strappa il si dell’attaccante (Di giovedì 17 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il mercato del Napoli vive un momento intenso, specialmente nel giro degli attaccanti che potrebbe portare alla cessione di Arkadiusz Milik. Sono ore decisive per il futuro dell’attaccante polacco che si sarebbe convinto ad accettare l’offerta della Roma dopo l’incontro dei suoi agenti a Trigoria. L’agente del polacco, David Pantak, è arrivato a Roma nella mattinata insieme con il mediatore Fabrizio De Vecchi per ascoltare la proposta dei giallorossi. Il club giallorosso avrebbe proposto al calciatore un contratto quinquennale a 5 milioni annui più l’aggiunta di un ulteriore bonus in caso di vittoria della Scarpa d’Oro. Il Napoli ha accolto la ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 17 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il mercato delvive un momento intenso, specialmente nel giro degli attaccanti che potrebbe portare alla cessione di Arkadiusz. Sono ore decisive per il futuro dell’attaccante polacco che si sarebbead accettare l’offerta delladopo l’incontro dei suoi agenti a Trigoria. L’agente del polacco, David Pantak, è arrivato anella mattinata insieme con il mediatore Fabrizio De Vecchi per ascoltare la proposta dei giallorossi. Il club giallorosso avrebbe proposto al calciatore un contratto quinquennale a 5 milioni annui più l’aggiunta di un ulteriore bonus in caso di vittoria della Scarpa d’Oro. Ilha accolto la ...

tvdellosport : ?? CASTELVOLTURNO ?? #Napoli: #Milik lascia il centro sportivo e non partecipa all'allenamento con la squadra ?? Ce… - tvdellosport : ?? CASTELVOLTURNO ?? #Napoli: #Milik lascia il centro sportivo. Sempre più vicina la definizione del suo passaggio a… - AlfredoPedulla : Il #Napoli si sta allenando. #Milik ha lasciato #CastelVolturno alle 12,30 - Diego31883 : RT @DiMarzio: Le novità dopo l'incontro di oggi per #Milik alla #Roma - stirone99 : RT @DiMarzio: Le novità dopo l'incontro di oggi per #Milik alla #Roma -