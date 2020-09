Napoli, accusato di violenza sessuale su due pazienti: sospeso medico del Pascale (Di giovedì 17 settembre 2020) Noto medico dell’ospedale Pascale di Napoli accusato di abusi sessuali. Si tratta di Raffaele Tortoriello. A eseguire l’ordinanza della misura interdittiva sono stati gli agenti della Squadra Mobile di Napoli. Napoli, sospeso medico del Pascale: è accusato di abusi sessuali A emettere la misura il G.I.P. presso il Tribunale di Napoli. L’uomo svolgeva attività di … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 17 settembre 2020) Notodell’ospedaledidi abusi sessuali. Si tratta di Raffaele Tortoriello. A eseguire l’ordinanza della misura interdittiva sono stati gli agenti della Squadra Mobile didel: èdi abusi sessuali A emettere la misura il G.I.P. presso il Tribunale di. L’uomo svolgeva attività di … L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

