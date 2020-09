Nadal-Lajovic in tv: data, orario, canale e diretta streaming Internazionali BNL d’Italia 2020 (Di giovedì 17 settembre 2020) Il programma degli ottavi di finale degli Internazionali BNL d’Italia 2020 proporrà la sfida tra Rafael Nadal e Dusan Lajovic. L’iberico ha dominato il match di secondo turno contro il connazionale Pablo Carreno-Busta, mentre il serbo ha sorprendentemente eliminato Milos Raonic. L’incontro andrà in scena venerdì 18 settembre, con orario da definire: diretta televisiva probabilmente offerta da Sky Sport (canale 201 o 205) e live streaming disponibile sulla piattaforma Sky Go. Inoltre, Sportface.it offrirà aggiornamenti e approfondimenti sullo svolgimento dell’incontro. Leggi su sportface (Di giovedì 17 settembre 2020) Il programma degli ottavi di finale degliBNL d’Italiaproporrà la sfida tra Rafaele Dusan. L’iberico ha dominato il match di secondo turno contro il connazionale Pablo Carreno-Busta, mentre il serbo ha sorprendentemente eliminato Milos Raonic. L’incontro andrà in scena venerdì 18 settembre, conda definire:televisiva probabilmente offerta da Sky Sport (201 o 205) e livedisponibile sulla piattaforma Sky Go. Inoltre, Sportface.it offrirà aggiornamenti e approfondimenti sullo svolgimento dell’incontro.

