Mussolini visto da Fausto Leali e da Scurati | il marchio del fascismo sempre utile per fare audience

Il Duce ha fatto cose buone? Immancabile il parere dell'Anpi che arriva puntuale anche per il caso Fausto Leali. Sembrerà buffo ma l'organizzazione che si arroga il dovere di dire cosa si può dire e cosa no sul fascismo interviene anche sul Grande Fratello vip. E' lì che si fa la storiografia, ormai, nella casa messa su per compiacere il guardonismo tricolore. Fausto Leali ha votato per il centrosinistra Ebbene lì Fausto Leali (che alle ultime elezioni ha pure votato per il centrosinistra) ha parlato di Mussolini e del fascismo. Chiacchiere da bar, non certo una lectio magistralis. Eppure quell'accenno al fatto che qualcosina di buono il Duce l'avrebbe pure fatta, anche se ...

Ultime Notizie dalla rete : Mussolini visto La Meloni con orecchini raffigurante Mussolini (sic!) – Ancora bufale elettorali Bufale.net Fausto Leali ci ricorda che gli artisti devono finirla di parlare di fascismo e di ciò che non sanno

Da anni ormai ci si interroga sulla giustezza o meno che alcuni protagonisti del mondo dello Spettacolo si esprimano su casi di cronaca o sociali, e di come lo fanno, contando che hanno dalla loro un ...

Domani su 7 Mussolini, atto II: Antonio Scurati nelle stanze del Duce

Continua il viaggio al termine del fascismo raccontato da dentro, con un crescente corredo di documenti storici che legano alla realtà il racconto ed esaltano lo sforzo letterario di Antonio Scurati.

Fausto Leali al Grande Fratello Vip: “Mussolini ha fatto delle cose per l’umanità” | Video Mediaset

Sono passate solo 24h dalla prima puntata del Grande Fratello Vip 2020 e non mancano le notizie choc e le polemiche. Dopo il ritiro momentaneo di Tommaso Zorzi per febbre e l’abbandono di Flavia Vento ...

