Musica contro le mafie: iscrizioni fino al 31 ottobre

Musica contro le mafie 2020/2021: resteranno aperte fino al 31 ottobre le iscrizioni alla undicesima edizione del concorso Organizzato, diretto e sviluppato dal''Ass. Musica contro le mafie, sotto l'egida di Libera con il patrocinio del MIBACT ritorna per l'undicesimo anno consecutivo il concorso nazionale "Premio Musica contro le mafie" che sostiene e valorizza la Musica…

Organizzato, diretto e sviluppato dal’’Ass. Musica contro le mafie, sotto l’egida di Libera con il patrocinio del MIBACT ritorna per l’undicesimo anno consecutivo il concorso nazionale “Premio Musica ...

Tiziano Ferro e le cover di «L’esperienza degli altri». Appello contro il razzismo: «Pronto a sostenere la famiglia di Willy»

«Spero di essere in Italia il 6 novembre. La burocrazia è complicata, ma non voglio essere pessimista». Il coronavirus mette a rischio il Tiziano Ferro day, giorno di uscita dell’album di cover «Accet ...

Spotify contro Apple One, l'abbonamento unico danneggia la concorrenza

La casa di Cupertino ha sollevato il sipario sull'abbonamento unico Apple One solo da poche ore, ma tanto è bastato per suscitare le prime reazione tra gli operatori del settore. Spotify in particolar ...

