Musetti-Nishikori in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2020

Lorenzo Musetti sfiderà Kei Nishikori, in occasione del secondo turno degli Internazionali BNL d'Italia 2020. L'enfant prodige italiano è chiamato a confermare l'exploit caratterizzato dalla vittoria contro Stanislas Wawrinka, il quale lo ha proiettato sotto i riflettori del tennis internazionale. L'incontro andrà in scena oggi, giovedì 17 settembre, non prima delle ore 21.00 (dopo Kenin Azarenka). La diretta televisiva sarà garantita da SuperTennis, con annesso live streaming sul sito ufficiale dell'emittente. In alternativa, Sportface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti in merito.

Buongiorno a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno degli Internazionali d’Italia 2020 che mette di fronte Lorenzo Musetti e il giapponese Kei Nishikori. Dopo la magnifica not ...

Tre italiani già agli ottavi degli Internazionali d'Italia 2020 e tre che si giocheranno l'accesso domani. Con un azzurro già matematicamente nei quarti, visto che Berrettini e Travaglia si sfideranno ...

Dopo l’exploit contro Stan Wawrinka, Lorenzo Musetti è pronto a tornare in campo contro Kei Nishikori. Il giovane talento azzurro giocherà nuovamente sul centrale l’ultimo match di oggi, giovedì 17 se ...

