Multa autovelox: nuove indicazioni dalla Cassazione. Cosa cambia (Di giovedì 17 settembre 2020) La materia della Multa autovelox è molto spesso oggetto di contestazione e ricorso al giudice. Ecco allora che le indicazioni e gli orientamenti espressi dalla Cassazione sul tema, possono essere illuminanti e chiarire quali sono i vizi che possono di fatto rendere nulle le multe emesse per eccesso di velocità individuato tramite autovelox. Vediamo allora quali sono le ultime, ed assai utili, novità giurisprudenziali. Se ti interessa saperne di più sulla Multa divieto di sosta e se va pagata se non è fatta anche a tutte le auto vicine, clicca qui.Segui Termometro Politico su Google News Multa autovelox e taratura del dispositivo elettronico Non è di certo la prima volta che ci occupiamo ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 17 settembre 2020) La materia dellaè molto spesso oggetto di contestazione e ricorso al giudice. Ecco allora che lee gli orientamenti espressisul tema, possono essere illuminanti e chiarire quali sono i vizi che possono di fatto rendere nulle le multe emesse per eccesso di velocità individuato tramite. Vediamo allora quali sono le ultime, ed assai utili, novità giurisprudenziali. Se ti interessa saperne di più sulladivieto di sosta e se va pagata se non è fatta anche a tutte le auto vicine, clicca qui.Segui Termometro Politico su Google Newse taratura del dispositivo elettronico Non è di certo la prima volta che ci occupiamo ...

MChiara25 : Mi è arrivato l'avviso di giacenza di una raccomandata che dovrò andare a ritirare alla posta e piuttosto mi farei… - lalicvn : Arrivo a castelfranco e “oh cazzo ma ho già passato l’autovelox di vallà” Multa 99% - simone_dela : Se ci fosse un autovelox non prenderebbero nemmeno la multa #TuscanGP - MrESTINZIONE : @usul75 Il mio discorso è uguale al tuo. L'italiano cerca il cavillo per non pagare la multa o per non mettere la m… - MrESTINZIONE : @usul75 Il rimedio non è: 'ehhh ma sulle strade di questo tipo di autovelox non ci deve essere. Io so che correvo t… -

Ultime Notizie dalla rete : Multa autovelox Autovelox: fate attenzione, ecco quando non pagare la multa Tecnoandroid Sala contro il caos monopattini: "Migliorate o non aumento la flotta"

Dopo l'ennesimo incidente, il sindaco richiama gli utenti a una maggiore responsabilità. Nel frattempo le opposizioni partono all'attacco "Il monopattino elettrico - scrive in merito sulla sua pagina ...

Motivazioni per impugnare una multa fatta al semaforo

Tra le violazioni al Codice della Strada più frequenti abbiamo il superamento, all’incrocio, del semaforo che segnala il rosso. Come sappiamo, gli incroci semaforici sono dotati di una tecnologia, pos ...

“Il Governo lascia i Comuni in mutande. E poi…”

Per via del covid e relativo lockdown i Comuni hanno avuto una ingente perdita di gettito normalmente utilizzato per finanziare i servizi e l’operatività stessa degli Enti. L’Anci (Associazione Nazion ...

Dopo l'ennesimo incidente, il sindaco richiama gli utenti a una maggiore responsabilità. Nel frattempo le opposizioni partono all'attacco "Il monopattino elettrico - scrive in merito sulla sua pagina ...Tra le violazioni al Codice della Strada più frequenti abbiamo il superamento, all’incrocio, del semaforo che segnala il rosso. Come sappiamo, gli incroci semaforici sono dotati di una tecnologia, pos ...Per via del covid e relativo lockdown i Comuni hanno avuto una ingente perdita di gettito normalmente utilizzato per finanziare i servizi e l’operatività stessa degli Enti. L’Anci (Associazione Nazion ...