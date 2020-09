Movimento No Tav: arrestati portavoce e l'attivista ex militante di prima linea (Di giovedì 17 settembre 2020) Si tratta di Dana Lauriola, 38 anni, che deve scontare una condanna a due anni di carcere per un episodio di protesta del 2012. Ai domiciliari l'attivista Stefano Milanesi Leggi su tg.la7 (Di giovedì 17 settembre 2020) Si tratta di Dana Lauriola, 38 anni, che deve scontare una condanna a due anni di carcere per un episodio di protesta del 2012. Ai domiciliari l'Stefano Milanesi

