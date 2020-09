Movida | il Comune vara l’ordinanza ‘elettorale’ | chiusura locali a mezzanotte

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 17 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIl Sindaco Clemente Mastella hato un’ordinanza legata alladelle attività commerciali del centro storico per il prossimo weekend, quello in cui è prevista la chiamata alle urne per le elezioni regionali e il referendum. L’ordinanza è riferita “ai titolari di esercizi pubblici e commerciali, anche di natura temporanea e ambulante,ai titolari di attività artigianali con vendita di alimenti, ai circoli privati e agli organizzatori di manifestazioni in luogo pubblico siti nell’area del centro storico cittadino – delimitata da Piazza Orsini, Piazza Duomo, Corso Vittorio E., Viale dei Rettori, Via del Pomerio, Via Perasso, Piazza Risorgimento, Via XXIV Maggio, P.zza Castello, Via del Sole, Via delle Puglie, Via dei Mulini, Via G. Rummo” che dovranno ...