Morte Marco Vannini: "Fu Omicidio Volontario", Chiesti 14 Anni di Carcere per Antonio Ciontoli (Di giovedì 17 settembre 2020) L'accusa chiede 14 Anni di reclusione al processo d'appello bis. per Antonio Ciontoli, sostenendo che l'Omicidio è stato volontario, 9 Anni e 4 mesi a moglie e figli. Notizie importanti per quanto riguarda il Caso di Marco VAnnini, il sostituto procuratore della corte d'appello di Roma, Vincenzo Saveriano ha chiesto 14 Anni di condanna per Antonio Ciontoli, in quanto responsabile di Omicidio volontario. La stessa pena che gli era stata inflitta in primo grado. Per Maria Pizzillo, moglie di Ciontoli e i due figli Martina e Federico invece sono stati Chiesti 9 Anni e 4 mesi di reclusione in quanto ...

